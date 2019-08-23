"ВКонтакте" запустила программу региональных хакатонов

"ВКонтакте" запустила программу поддержки региональных хакатонов. Компания будет помогать с организацией соревнований для разработчиков в разных городах России. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Первые хакатоны по лицензии команды "ВКонтакте" пройдут в сентябре в Тюмени и Томске. "ВКонтакте" возьмет на себя часть расходов, предоставит информационную поддержку, даст рекомендации по программе, площадке, брендингу, партнерам и количеству участников. Кроме того, представитель компании прочитает лекцию и станет одним из членов жюри", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года все желающие смогут подать заявку и провести хакатон в своем городе. Следить за новостями программы можно в сообществе VK Hackathon.

VK Hackathon пройдет в этом году в пятый раз. Проекты представят 600 участников из 150 команд, общий призовой фонд составит 2 млн руб. Прием заявок открыт до 6 сентября.

Хакатон - это соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Каждая команда выбирает одно из предложенных заданий и за короткое время создает технологическое решение.