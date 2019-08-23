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ФАС заподозрила сговор на торгах по строительству дорог в Подмосковье на 1,4 млрд рублей

В ведомстве возбудили дело в отношении двух компаний, участвовавших в электронных аукционах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила сговор между участниками торгов на ремонт дорог в семи муниципалитетах Подмосковья на общую сумму 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФАС в пятницу.

"Признаки нарушения выявлены в ходе проведения электронных аукционов на ремонт автомобильных дорог регионального значения "Дороги Подмосковья": в Мытищинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском, Солнечногорском, Можайском, Наро-Фоминском районах. Общая протяженность участков около 170 км <…> Во время предварительного расследования ведомство обратило внимание на единообразную схему поведения компаний в ходе участия в девяти электронных аукционах на общую сумму 1,4 млрд рублей, что привело к минимальному снижению цен", - говорится в сообщении.

ФАС возбудила дело в отношении ТК "Руслан-1" и "Автодор-21", участвовавших в торгах, по признакам картельного сговора.

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