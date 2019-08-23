Опрос: каждый десятый россиянин терял крупную сумму денег из-за телефонного мошенничества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Примерно треть россиян призналась, что они или их близкие теряли деньги в результате телефонного мошенничества, почти каждый десятый терял крупную сумму денег из-за этого. Такие данные получены в результате опроса, проведенного компанией OMI по заказу "Лаборатории Касперского", говорится в ее сообщении.

Согласно опросу, каждый третий (33%) респондент заявил, что сталкивался с телефонным мошенничеством, каждый десятый (9%) терял при этом значительную сумму, однако очень малый процент (4%) опрошенных отметили, что обращались в правоохранительные органы с целью привлечь к ответственности телефонных мошенников.

Как пояснили в "Лаборатории Касперского", обычно мошенники звонят с поддельного номера либо с номера, который раньше действительно принадлежал банку, представляются сотрудниками финансовой организации и выманивают у жертвы пароли или коды двухфакторной авторизации для входа в личный кабинет или подтверждения перевода денег. Тем не менее абоненты пытаются оградить себя от подобного: 17% респондентов отметили, что используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, 37% - встроенные средства телефона, например, черные списки. Вместе с тем каждый пятый опрошенный россиянин (21%) не применяет вообще никаких решений, половина респондентов (51%) просто не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, рассказали в компании.

"По нашим данным, если абоненту звонят и сообщают, что с его карты проведена подозрительная транзакция, то с вероятностью более 90% это мошенники. Однако остается возможность того, что это на самом деле звонят из банка, поэтому не стоит сразу без разбирательства сбрасывать такой звонок. Чтобы обезопасить себя, рекомендуем воспользоваться специальными решениями, которые в том числе помогают защититься от определенных форм мошенничества", - прокомментировал результаты опроса старший системный аналитик "Лаборатории Касперского" Дмитрий Волгин.

Так, специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к звонкам от незнакомых людей, представляющимися сотрудниками банка или представителями государственных учреждений, а также помнить о том, что ни при каких обстоятельствах сотрудники банка не будут просить вас назвать пин-код от карты или сообщить данные вашей учетной записи в онлайн-банке, а также одноразовые пароли, которые приходят по СМС.

Опрос проводился в 2019 году, в ходе исследования было опрошено 1 тыс. россиян.