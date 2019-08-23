Медведев заявил, что возможное сокращение рабочей недели не должно снизить зарплаты

ГОРКИ, 23 августа. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но он должен сопровождаться как ростом производительности труда, так и сохранением уровня зарплаты. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

"Очевидно, что нам тоже нужно думать о изменениях в трудовом законодательстве на будущее, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы, а также, в перспективе, может быть, и переход к четырехдневной рабочей неделе", - сказал Медведев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "это нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду". "И, абсолютно точно в этом случае [в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю] нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя - очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней [зарплатой] поступили", - отметил глава правительства.

Премьер-министр добавил, что обязательно затронет эту тему и в общении с представителями профсоюзов. "Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими - кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что "такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством".

"Еще совсем недавно - в историческом плане - в нашей стране была шестидневная рабочая неделя, и это рассматривалось как норма. А сейчас нормой является пятидневная рабочая неделя, но общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня", - продолжил Медведев.

По его словам, дискуссия по этому вопросу, который он поднимал в июне на сессии Международной конференции труда в Женеве, назрела. "По итогам этой сессии [в Женеве], а также обсуждения, которое существует в экспертных кругах, я дал поручение министерствам проработать эти вопросы, связанные с регулированием процессов, происходящих в трудовой сфере, и просил бы вас как руководителя самого крупного нашего объединения работодателей тоже к этой работе подключиться, тем более, что это непосредственно, конечно, связано с позицией, которую занимают, собственно, сами работодатели", - обратился Медведев к Шохину.