Минтранс планирует пересмотреть правила передвижения на электроскутерах и сегвеях

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения, касающихся регулирования использования электромеханических транспортных средств (ЭМТС) - электроскутеров, сегвеев, моноколес. Об этом говорится в ответе главы ГИБДД Михаила Черникова на соответствующий запрос замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, который в пятницу распространила пресс-служба депутата.

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Ранее Нилов направил запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД с призывом учесть в ПДД использование новых электромеханических средств передвижения, так как сейчас этот вопрос не урегулирован.

"Минтрансом России в настоящее время подготовлен проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в постановление Совета министров - правительства РФ от 23 октября 1993 г. №1090 "О Правилах дорожного движения", направленный в том числе на регулирование дорожного движения лиц, использующих ЭМТС", - говорится в ответном письме Черникова на имя Нилова.

В нем также сказано, что Министерством внутренних дел "планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС".