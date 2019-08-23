В четырех регионах ЮФО из-за жары временно закрыли движение для большегрузов

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Движение для тяжеловесного транспорта временно закрыли в пятницу до 22:00 мск из-за жары на федеральных трассах Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и Республик Крым. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

"Сегодня, 23 августа, до 22:00 на участках автомобильных дорог закрыто движение для тяжеловесного транспорта. В Волгоградской области закрыто направление автодороги М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к городу Элисте, А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. В Ростовской области закрыты Северный, Южный и Западный подъезды к Ростову-на-Дону от автомобильной дороги М-4 "Дон". Также закрыто движение на участках А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-270 автомобильная дорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с Украиной и А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае и Республике Крым ограничения коснулись двух федеральных трасс. "Движение для большегрузов закрыто на участках трасс А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк, А-290 Новороссийск - Керчь - подход к транспортному переходу через Керченский пролив и транспортный переход через Керченский пролив. Причиной ограничений стала температура воздуха выше 32 градусов", - уточнили в пресс-службе.

Согласно приказу Росавтодора, движение большегрузов по участкам федеральных трасс с 20 мая по 31 августа в дневное время ограничивают при температуре воздуха более 32 градусов. Ограничения применяются к большегрузному транспорту, нагрузка на ось которого превышает допустимый на данной трассе уровень.