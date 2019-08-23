Голикова: зарплата выпускников после экзамена WorldSkills на 40-60% выше, чем у остальных

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Выпускники, сдавшие демонстрационный экзамен WorldSkills, устраиваются на работу быстрее остальных и получают зарплату на 40-60% больше. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"После демонстрационного экзамена WorldSkills выпускники быстрее устраиваются на работу и имеют зарплату на 40-60% выше", - сказала она.

Ранее вице-премьер сообщила, что порядка 93 тыс. россиян получили паспорта, подтверждающие компетенции специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills, 200 работодателей заключили соглашения о признании документа. Паспорт содержит информацию о навыках работника и уровне владения ими. Компетенции можно подтвердить участием в соревнованиях или демонстрационных экзаменах WorldSkills.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.