Путин поздравил Кадырова по случаю открытия в Чечне крупнейшей мечети Европы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в Шали крупнейшей в Европе мечети. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе президента.

"Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Рамзана Кадырова с очередной годовщиной со дня рождения его отца, Ахмата Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали мечети "Гордость мусульман", - сказали в пресс-службе.

Ранее Путин поздравил с открытием мечети жителей региона. Его поздравление зачитал собравшимся полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников. В поздравлении глава государства отметил, что новая мечеть "призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона". Путин выразил уверенность, что она будет содействовать укреплению мира и согласия в обществе.

Мечеть в Шали вместимостью до 30 тыс. человек занимает площадь более 5 га недалеко от комплекса высотных зданий "Шали-Сити". По сторонам расположены четыре минарета высотой 63 м каждый, высота купола составляет 43 м. Строительство мечети было начато в декабре 2012 года.