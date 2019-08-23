На Хайнане численность самых редких в мире приматов достигла 29 особей

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Усилия властей южной китайской провинции Хайнань по расширению площадей тропических лесов позволили увеличить численность самых редких в мире приматов - хайнаньских гиббонов - до 29 особей. Такие данные приводит агентство Синьхуа со ссылкой на местных защитников природы.

В настоящее время в национальном природном заповеднике Баванлин проживают четыре семьи этих животных, но совсем недавно появилась надежда на то, что их может стать на одну больше. "Мы обнаружили одинокую самку хайнаньского гиббона, и это дает возможность увидеть создание новой семьи", - сообщил замдиректор заповедника Лу Юнцюань.

Из-за неконтролируемой охоты и масштабной вырубки лесов численность хайнаньских гиббонов на острове с 50-х годов прошлого столетия сократилась с 2000 особей до семи особей в 1980-х годах. Чтобы спасти их от полного вымирания, местное правительство создало заповедник Баванлин в районе, где были обнаружены последние оставшиеся в живых приматы этого вида. После этого в заповедной зоне началась интенсивная посадка деревьев, которые жизненно необходимы для этих приматов. За последние два десятилетия было высажено порядка 100 тыс. деревьев, что позволило восстановить целостность лесных массивов.

Хайнаньские гиббоны, сохранившиеся в настоящее время только на этом китайском острове, редко спускаются на землю, предпочитая жить на деревьях на высоте примерно 10 метров. Все это существенно затрудняет их содержание и увеличение популяции в искусственных условиях.