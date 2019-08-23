Буддийская община Петербурга передала Анинскому дацану в Бурятии копию бюста Екатерины II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Буддийская община Санкт-Петербурга передала Анинскому дацану копию бюста Екатерины II в честь 255-летия указа императрицы о признании за главой буддийской церкви Восточной Сибири и Забайкалья его официального статуса. Оригинал скульптуры долгие годы хранился в Республике Бурятия, но впоследствии был утрачен, к памятной дате его воссоздали петербургские художники. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов принял участие в торжествах, которые прошли в дацане Гунзэчойнэй в честь 255-летия официального признания буддизма в России как государственной религии.

Глава города приветствовал почетных гостей, прибывших на торжества в северную столицу - делегацию Буддийской традиционной Сангхи России и Анинского дацана из Республики Бурятия", - отметили в пресс-службе, добавив, что гости получили в подарок копию бюста Екатерины II, выполненный по заказу буддийской общины Петербурга.

Согласно информации на сайте петербургского дацана, сибирские буддисты в 1766 году провозгласили Екатерину II воплощением одного из наиболее почитаемых буддийских божеств - Белой Тары. Во второй половине XVIII века в Санкт-Петербурге буддийской делегации был преподнесен в подарок скульптурный бюст императрицы, после чего его установили в Анинском дацане. Он был утрачен в 30-е годы XX века.

Петербургские художники Вячеслав Бухаев и Матвей Макушкин воссоздали изваяние на основе прижизненных изображений императрицы. По окончании торжеств делегация Буддийской традиционной Сангхи России вместе со скульптурой отправится в Улан-Удэ, откуда бюст перевезут в Анинский дацан и поместят в главном алтаре на постоянное хранение, отмечается на сайте дацана.

Восстановленный дацан

Глава города напомнил, что Петербург отмечает в этом году еще одну знаменательную дату: 104 года назад был официально открыт и освящен первый на территории Европы и самый северный в то время в мире буддийский храм - петербургский дацан. Дацан был возведен в 1915 году к 300-летию дома Романовых, участие в его оформлении принимал Николай Рерих.

В последние 10 лет усилиями общины и правительства Петербурга проводилась реставрация памятника. На реставрацию фасадов здания дацана, ремонт крыши, ограды, молельного зала и других интерьеров, а также благоустройство территории из городского бюджета было выделено 332 млн рублей.

При дацане Гунзэчойнэй работает монастырская школа и культурный центр, проводятся семинары и читаются лекции. Здесь также работает медицинский центр, где можно получить консультацию врача, знатока тибетской медицины.