В Великом Новгороде установили памятный знак на месте первой находки берестяной грамоты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 августа. /ТАСС/. Памятный знак на месте, где в середине XX века впервые удалось найти древнюю новгородскую берестяную грамоту, установили и торжественно открыли в пятницу в Великом Новгороде.

"Новый памятный знак открыт, и это событие для научного сообщества. Это место, где найдена в 1951 году первая берестяная грамота, нужно было отметить памятным знаком, чтобы люди знали историю о нем", - сказала ТАСС заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции (НАЭ), доктор исторических наук Елена Рыбина.

Идея установить памятный знак возникла еще в 1988 году, однако это удалось сделать только сейчас, когда общественность и власти определились с тем, как знак должен выглядеть, и нашли финансирование на его установку. Создал памятный знак новгородский скульптор Сергей Гаев. Композиция представляет собой ребенка, сидящего на деревянном табурете с берестой в руках, возле него детская игрушка - коник.

"Из Санкт-Петербурга варианты [скульптуры] присылали, но Сергей Гаев давно вынашивал идею. Еще в 2011 году, мы на раскопе рассматривали некоторые макеты, образцы. В итоге придумали, что будет мальчик Онфим (жил в Новгороде в XIII веке, известен как автор берестяных грамот - прим. ТАСС)", - добавила Рыбина.

Берестяные грамоты - документы древнейшего этапа письменной истории русского языка. Летом 1951 года в Великом Новгороде на территории Неревского раскопа Нина Акулова обнаружила первую грамоту, написанную на бересте на рубеже XIV-XV веков. С тех пор на новгородских раскопах постоянно работает экспедиция исторического факультета МГУ. Археологи считают, что в культурном слое Великого Новгорода XI-XV веков скрыто около 20 тыс. берестяных грамот, тогда как извлечено пока только 5-6% из них.