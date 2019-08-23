Исследование показало, что приложения помогают родителям лучше воспитывать детей

ЛОНДОН, 23 августа. /TACC/. Ученые Йоркского университета в Великобритании провели исследование, которое показало, что мобильные приложения, помогающие новоиспеченным родителям обращаться с ребенком, оказывают положительное влияние на воспитание детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Для исследования было создано специальное программное обеспечение под названием BabyMind. Алгоритм генерировал советы и предоставлял точные сведения о психологическом развитии ребенка на основе его данных, заранее внесенных в приложение.

"Сегодня в сети представлены тысячи программ для родителей, но до сих пор мы не знали, действительно ли они помогают лучше воспитывать детей. Мы хотели проверить, могут ли они изменить процесс взаимодействия родителей и ребенка", - отметила профессор Элизабет Мейнс, сотрудник департамента психологии университета.

В эксперименте приняла участие группа матерей, которые начали следовать советам BabyMind сразу после рождения ребенка. В последующие шесть месяцев ученые наблюдали, как женщины обращаются со своими детьми и насколько точно они распознают их потребности. Для сравнения была проанализирована группа женщин, не использовавших приложение.

Результаты анализа показали, что матери, следующие советам программы, значительно лучше понимали младенцев и уделяли им гораздо больше внимания. Особенно эффективным оказалось воздействие приложения на женщин в возрасте до 20 лет, которые, по словам Мейнс, обычно невнимательно относятся к своим детям.