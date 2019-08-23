Кабмин внес в Госдуму проект о компенсации взносов за капремонт семьям погибших военных

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о компенсациях семьям погибших (умерших) после увольнения со службы военных-контрактников взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Текст соответствующего законопроекта в пятницу размещен в думской электронной базе данных.

Согласно документу, новая льгота будет предоставляться при условии, что срок службы погибшего (умершего) военного составляет не менее 20 лет. Инициатива кабмина РФ также распространяется на пожарных, сотрудников ФСИН и таможенных органов.

"Членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсированы расходы не только на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.