Глава Мордовии вручил награды сотрудникам полиции и МЧС за спасение пятимесячной девочки

ТАСС, 23 августа. Сотрудников полиции и МЧС, спасших пятимесячную девочку, которую пьяный отец хотел выкинуть с балкона третьего этажа, наградили в Мордовии. Об этом говорится сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы республики Владимира Волкова.

Инцидент произошел в Саранске вечером 19 августа. Пьяный отец угрожал сбросить девочку с балкона, полицейским и спасателям удалось забрать ребенка. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство девочки и посягательстве на жизнь полицейского, мужчина сейчас находится под стражей.

"Сегодня мы вручаем награды нашим героям, о которых теперь знает весь мир, российские и зарубежные СМИ с восхищением говорят об отваге, проявленной вами при спасении ребенка. Спасибо за то, что так хорошо знаете и выполняете свою работу, не считаясь с риском для жизни. Этот поступок настолько значим для нас, что, узнав о нем, я в этот же день подписал указ о награждении", - цитирует пресс-служба Владимира Волкова.

По данным пресс-службы, орденом Славы III степени награжден Василий Мартынов, участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 Управления МВД России по городскому округу Саранск, медалью "За заслуги перед Республикой Мордовия" - замначальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Руслан Алукаев и полицейский группы обслуживания дежурной части отдела полиции №1 Виктор Ковальчук. Как рассказал Василий Мартынов, в момент, когда ребенку угрожала опасность, о героизме он не думал, просто выполнял свой служебный долг.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев также подписал приказ о награждении сотрудников полиции из города Саранска. За проявленные смелость и отвагу лейтенант полиции Василий Мартынов награжден медалью МВД России "За доблесть в службе", старший сержант полиции Виктор Ковальчук - медалью МВД России "За смелость во имя спасения". В ближайшее время награды полицейским будут вручены в Москве на очередном заседании Общественного совета при МВД России.