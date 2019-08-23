Голикова уверена, что участники чемпионата WorldSkills будут развивать карьеру в России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что чемпионат WorldSkills не станет трамплином за рубеж для участников, успешно показавших себя на этой площадке, и они продолжат работать в России. Такое мнение она высказала в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" в рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Я уверена, что ребята будут трудиться здесь, в России. И мы просто это видим", - сказала она, отвечая на вопрос, не станет ли движение WorldSkills трамплином за рубеж для успешных ребят.

По словам вице-премьера, особенность участия в подобного рода мероприятиях заключается в том, что конкурсантом можно стать лишь единожды. "Кто-то уходит в эксперты, кто-то уходит работать на наши предприятия. Но я очень горда, что, когда вчера на церемонии открытия на параде стран-участниц выходила наша сборная, они все выходили с государственным флагом и их приветствовал весь стадион, было понятно - они не просто для себя, не просто для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, знания и свои компетенции, - они вот так для страны <...> Я думаю, они тоже в этом уверены, это большой вклад в развитие нашей страны, в завоевание еще большего авторитета нашей страны в международном пространстве, в том числе и в рабочих профессиях", - отметила она.

Голикова добавила, что около 117 тыс. человек посетили чемпионат WorldSkills в первый день. "Я спросила у организаторов, сколько было человек, мне сказали, что на данный момент времени уже зарегистрировалось, то есть прошло через рамки, 117 тыс. Мы не ожидали такого количества в первый день", - рассказала она.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.