Больше половины многодетных семей не могут купить товары длительного пользования

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 52,6% многодетных семей могут позволить покупать еду и одежду, однако на товары длительного пользования денег не хватает. Каждой четвертой семье (24,4%) не хватает денег даже на одежду, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства в пятницу.

Почти каждая пятая многодетная семья (18,8%) имеет средства для обеспечения едой, одеждой и товарами длительного пользования, однако только 2,1% семей могут позволить себе все, что считают нужным. У 2% денег не хватает даже на еду.

Согласно данным ведомства, 86,5% многодетных семей не имеют финансовых проблем с оплатой различных счетов. Среди тех, у кого есть финансовые трудности (13,5% многодетных семей), 16,3% не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги, 12,4% - электроэнергию, 12,2% - образование детям. Каждая десятая семья (10,7%) не может позволить себе купить лекарства, назначенные врачом.