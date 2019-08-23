Восстановление озер в Дагестане позволит выпускать в море до 2,5 млрд мальков в год

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Расчистка и восстановление озер в Дагестане позволят увеличить ежегодный выпуск малька в Каспийское море до 2,5 млрд штук, в 2018 году было выпущено около 1,4 млрд мальков, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"За счет того, что мы восстановили Сулакскую бухту, озера Малое Турали, Большое Турали, "Муравейник", мы естественным путем в Каспийское море выпустили 1 млрд 400 млн мальков в течение 2018 года. Эти данные подтверждает наука. Если мы восстановим все озера - Южный Аграхан, Северный Аграхан, Аракумские, Нижне-Терские - мы считаем, что больше 2,5 млрд мальков мы выпустим в Каспийское море ежегодно", - сказал Карачаев.

Он пояснил, что рыба из Каспийского моря заходит на нерест в реки и озера Дагестана, в том числе высокогорные.

"На берегу Каспийского моря находится более 650 озер, <…> с гор текут реки, в горах у нас находится 132 ледника - это все впадает в Каспийское море. И рыба поднимается сюда на нерест, заводит сюда свою икру, <…> [потому что] это безопасно для малька. Есть рыба, которая поднимается, бросает икру и сразу уходит в море, а есть рыба, которая остается немного - проходная и полупроходная рыба. Вот почему надо восстанавливать озера, если бы мы не делала этого, вся рыба бы ушла в другое место", - пояснил собеседник ТАСС.