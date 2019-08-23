Власти Петербурга выкупят здания под детские сады и школу в Красносельском районе города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга выкупят в собственность города здания и помещения, расположенные в новостройках Красногвардейского района, для размещения в них двух детских садов, школы, а также офиса врача общей практики. Постановления подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подписал постановления правительства Санкт-Петербурга о выкупе в собственность Санкт-Петербурга объектов недвижимости в Красносельском районе для размещения объектов здравоохранения и образования. Приобретаемые здания и помещения находятся во вновь построенном жилом микрорайоне ЖК "Солнечный город", где ранее отсутствовали образовательные учреждения и учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Речь идет о выкупе зданий для размещения двух детских садов, рассчитанных на 220 детей каждый и оборудованных бассейнами, музыкальными и физкультурными залами, а также о выкупе четырехэтажного здания для общеобразовательной школы на 1375 мест. Школу оборудуют двумя плавательными бассейнами, двумя спортзалами, залом хореографии и библиотекой с мультимедийным кабинетом, а на пришкольной территории расположатся футбольное поле, спортивные площадки и беговые дорожки. Также выкупят помещения для размещения офиса врача общей практики, который будет находится в ведении городской поликлиники №1. Как информируют в пресс-службе, во всех зданиях и помещениях создадут условия для удобного посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.