Волонтеров, участвовавших в поисках заблудившейся в лесу девочки, отметили грамотами

ТАСС, 23 августа. Торжественная церемония награждения волонтеров, участвовавших в поисках пятилетней девочки, заблудившейся в лесу у поселка Степановка, прошла в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте мэрии города.

"В администрации Дзержинска в ходе оперативного совещания прошла торжественная церемония награждения дзержинских волонтеров. Первый заместитель главы города Глеб Андреев и председатель городской думы города Сергей Попов от имени главы городского округа вручили благодарственные письма добровольцам, которые участвовали в поиске пятилетней Зарины Авгоновой", - говорится в материалах мэрии.

В ходе церемонии представители городской власти поблагодарили волонтеров за участие в поисковой операции и пожелали им успехов в работе.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках были задействованы около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры со всей Нижегородской области и других регионов, а также местные жители. Она была обнаружена живой на четвертые сутки поисков, вечером 21 августа.