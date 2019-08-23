Третья смена форума "Машук" соберет молодых лидеров Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Лидерский потенциал молодежи станет темой обсуждения на третьей смене форума "Машук-2019". В пятницу она открылась в Пятигорске, сообщила пресс-служба министерства образования Ставропольского края.

"23 августа в Пятигорске стартовала III смена Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", которая проходит под названием "Я - лидер!". Общие темы смены посвящены лидерскому потенциалу молодежи Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, образовательная программа форума реализуется на каждой из смен по отдельным трекам, каждый из которых различен по составу участников, целевым аудиториям и проблематике. В III смену "Машук-2019" включен трек "Я - лидер!". Участниками трека являются победители управленческих проектов в рамках открытой платформы "Россия - страна возможностей": "Лидеры России", "Я - профессионал", "Цифровой прорыв", региональных кадровых проектов. Кроме того, приедут руководители молодежных некоммерческих организаций, лидеры сообществ, победители региональных молодежных кадровых проектов.

Завершатся смена и работа лагеря в целом 30 августа.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.