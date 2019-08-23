В США стали продавать футболки с Гренландией как частью американской территории

"Поддержите президента США Дональда Трампа и его усилия, чтобы страна стала еще больше", - говорится в описании товара на сайте комитета. Отмечается, что любой желающий может получить футболку, пожертвовав на партийные нужды любую сумму начиная от $25.

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии США выпустил в продажу ограниченную партию футболок с изображением национальной карты, где Гренландия является частью американской территории.

18 августа Трамп заявил, что США не прочь приобрести Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и власти Гренландии отказались даже обсуждать идею продажи автономии. В минувший вторник глава Белого дома сообщил, что принял решение отложить запланированный на 3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники администрации Трампа обсуждали между собой возможность выплат Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение Соединенным Штатам.

Гренландия - территория в составе Королевства Дания. С 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.