{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США стали продавать футболки с Гренландией как частью американской территории

Ее может получить каждый, кто пожертвует республиканцам сумму от $25

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Национальный комитет Республиканской партии США выпустил в продажу ограниченную партию футболок с изображением национальной карты, где Гренландия является частью американской территории.

"Поддержите президента США Дональда Трампа и его усилия, чтобы страна стала еще больше", - говорится в описании товара на сайте комитета. Отмечается, что любой желающий может получить футболку, пожертвовав на партийные нужды любую сумму начиная от $25.

18 августа Трамп заявил, что США не прочь приобрести Гренландию. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и власти Гренландии отказались даже обсуждать идею продажи автономии. В минувший вторник глава Белого дома сообщил, что принял решение отложить запланированный на 3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.

Как сообщила в среду газета The Washington Post, чиновники администрации Трампа обсуждали между собой возможность выплат Дании $600 млн в год за передачу Гренландии в бессрочное владение Соединенным Штатам.

Гренландия - территория в составе Королевства Дания. С 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

Теги
СШАДанияТрамп, ДональдФредериксен, Метте
Суд признал действительным завещание экс-солиста группы "Иванушки"
Иск жены Яковлева к Роману Радову, ставшему одним из наследников певца, был отклонен
Читать полностью