Сооружения для очистки стоков в Каспий построят в Дагестане до 2022 года

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Строительство очистных сооружений в прибрежных городах Дагестана планируется завершить не позже 2022 года, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев.

"Запланированы очистные сооружения в Кировском районе города Махачкалы и городе Каспийске для того, чтобы все канализационные стоки очищать, а потом уже проводить выброс в Каспийское море. Такая же работа идет по Избербашу <…>, в Дербенте <…> Думаю, что Избербаш будет <…> раньше (закончен), чем 2021 год, и Дербент тоже будет раньше. Махачкала может затянуться до 2021-2022 года", - сказал Карачаев.

Он уточнил, что объем инвестиций в строительство канализационного коллектора в Махачкале и Каспийске составит ориентировочно 5-6 млрд рублей.

По словам министра, в настоящее время до 70% канализационных стоков Махачкалы напрямую попадают в Каспийское море.

"Город в свое время был рассчитан на 300 тыс. человек, канализационные коллекторы, очистные сооружения тоже были рассчитаны на это количество. Сегодня в Махачкале проживает официально 722 тыс. человек, а фактически - миллион человек, поэтому 70% стоков сбрасывается неочищенными", - пояснил собеседник ТАСС.