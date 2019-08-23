Фельдшерские пункты подключат к интернету на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) подключат к интернету в Ставропольском крае в рамках нацпроекта. Планируется, что доступ к скоростному интернету получат 299 учреждений, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Принято решение о подключении к скоростному интернету 299 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Ставропольского края, в целях внедрения практики консультирования населения специалистами федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий", - сказал он.

Работа по подключению учреждений будет идти в рамках нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Согласно региональному проекту "Информационная инфраструктура", процесс планируется завершить до конца 2021 года.

По данным краевого министерства, в 2017-2018 годах доступ к скоростному интернету в регионе обеспечили в 253 больницах и поликлиниках. "Суммарная протяженность построенных волоконно-оптических линий связи при этом составила 678,5 км, в том числе межстанционная соединительная связь - 468 км, объем капитальных вложений - 205,4 млн рублей", - пояснил Хоценко.

Проводимая работа позволяет развивать в регионе телемедицину. Специалисты лечебных учреждений в регионе получают возможность проводить консультации с краевыми больницами и медицинскими организациями федерального уровня.

Всего в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" до 2024 года в РФ планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.