Победителей дагестанского форума молодых ремесленников отправят на выставку "Ладья"

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Победителей форума молодых ремесленников, который пройдет в Дагестане 29 августа, планируют отправить на выставку народных художественных промыслов "Ладья". Она традиционно проходит в конце года в Москве. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор Республиканского молодежного центра Дагестана Рашид Максутов.

"У нас планируется форум молодых ремесленников. Он будет проходить 29 августа - это уже на следующей неделе. В этом форуме будет принимать участие молодежь со всей республики. Победителей этого форума [планируем] отправить на выставку "Ладья", чтобы они увидели работы своих коллег со всей России", - сказал Максутов.

В дагестанском форуме в этом году примут участие до 100 молодых ремесленников, которые представят унцукульские и кубачинские резные изделия из дерева и камня, а также медно-чеканную утварь. Он уточнил, что судьями станут опытные мастера, которых подберет управление художественных промыслов Минтуризма Дагестана.

Художественная выставка "Ладья" является крупнейшей площадкой в России и Европе на тему художественных промыслов и традиционной культуры.