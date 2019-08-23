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СК просит арестовать главу налоговой инспекции по Южному округу Москвы по делу о коррупции

Марию Андреянову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Москве просит Пресненский суд арестовать начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемой Андреяновой Марии Эдуардовны меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда.

Андреяновой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Деталей уголовного дела в отношении госслужащей в суде не уточнили, однако добавили, что судебное заседание уже началось.

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