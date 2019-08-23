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Минтруд рассчитывает перевыполнить план по обучению предпенсионеров в 2019 году

В ведомстве надеются, что стоимость занятий снизится, и это позволит обучать еще больше людей в последующие года

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Минтруд России рассчитывает, что план по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в 2019 году, сообщил в пятницу ТАСС глава министерства Максим Топилин.

"Мы должны были переобучить 75 тыс. предпенсионеров. По нашим оценкам, скорее всего, количество будет больше, чем 75 тыс., а по некоторым регионам оно даже кратно будет превышать показатель", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтруда, на данный момент 44 тыс. граждан заключили договоры на переобучение, из них 31 тыс. уже приступили к переобучению.

По словам министра, предпенсионеров, которые будут переобучаться, в последующем будет все больше. В первый год запуска было необходимо время на выстраивание программы, и обучение каждого человека обходилось достаточно дорого.

"Мы заложили очень большую цену. Когда мы считали бюджет, цена обучения на одного человека была 60 тыс. рублей - это очень дорогие программы. Сейчас практика показывает, что в зависимости от ситуации на рынке труда, от тех предприятий, которые участвуют в этой программе, ситуация немножко меняется, и снижается цена. Это не значит, что качество ухудшается, этого достаточно для того, чтобы обучать людей. В результате всех этих процедур количество привлеченных граждан будет больше, мы на это и рассчитывали", - пояснил он.

Топилин также отметил, что "безработица среди предпенсионеров не будет расти".

Теги
Топилин, Максим АнатольевичРоссия
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