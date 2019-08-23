Вопросы развития активных видов туризма обсудят на форуме в горах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум по вопросам развития активных видов туризма пройдет 24 августа на горнолыжном курорте "Кезеной-Ам". В нем примут участие представители власти, эксперты, а также посланцы городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по туризму.

"Целью форума является представление Чеченской Республики и Северо-Кавказского федерального округа в целом как региона, безопасного для туризма, популяризация этнокультурных, духовных, спортивных традиций и здорового образа жизни Чеченской Республики. Предусмотрено проведение круглого стола, посвященного активному туризму и здоровому образу жизни. Также гостей и жителей Чеченской Республики ждет гастрономический фестиваль "Кухня древнего Кавказа и современность", - отметили в ведомстве.

Форум состоится в рамках первого горного марафона Kezenoy Sky Trail 2019 протяженностью 42 км, который пройдет в окрестностях озера Кезеной-Ам.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает гостиницу, спорткомплекс, ресторан, лодочную станцию.