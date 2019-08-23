{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Вопросы развития активных видов туризма обсудят на форуме в горах Чечни

В нем примут участие представители власти, эксперты, а также посланцы городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Всероссийский форум по вопросам развития активных видов туризма пройдет 24 августа на горнолыжном курорте "Кезеной-Ам". В нем примут участие представители власти, эксперты, а также посланцы городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе республиканского министерства по туризму.

"Целью форума является представление Чеченской Республики и Северо-Кавказского федерального округа в целом как региона, безопасного для туризма, популяризация этнокультурных, духовных, спортивных традиций и здорового образа жизни Чеченской Республики. Предусмотрено проведение круглого стола, посвященного активному туризму и здоровому образу жизни. Также гостей и жителей Чеченской Республики ждет гастрономический фестиваль "Кухня древнего Кавказа и современность", - отметили в ведомстве.

Форум состоится в рамках первого горного марафона Kezenoy Sky Trail 2019 протяженностью 42 км, который пройдет в окрестностях озера Кезеной-Ам.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает гостиницу, спорткомплекс, ресторан, лодочную станцию.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Северный Кавказ
Образовательный форум для будущих энергетиков открылся на Ставрополье
120 представителей отраслевой молодежи из 17 регионов страны приняли участие в форуме
Читать полностью