Образовательный форум для будущих энергетиков открылся на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Образовательный форум "Энергия молодости" открылся в Кисловодске Ставропольского края. В нем принимают участие будущие энергетики со всей страны для повышения профессиональной подготовки, сообщила в пятницу пресс-служба мэрии города.

"В Кисловодске открылся IX Межрегиональный летний образовательный форум "Энергия молодости", 120 представителей отраслевой молодежи из 17 регионов нашей страны приняли участие в многочисленных профориентационных мероприятиях. Уникальная образовательно-коммуникационная площадка, цель которой - повысить качество профессиональной подготовки будущих энергетиков и сформировать кадровый резерв электроэнергетической отрасли, будет организована на базе детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в программе конкурса научно-практическая и исследовательская деятельность, производственные экскурсии на промышленные объекты и знакомство с достопримечательностями Кисловодска, а также лекции, семинары, тренинги и деловые игры.

"Для Ставрополья и для всей страны в целом важна та тематика, которая обсуждается сегодня на форуме - зеленая энергетика. 25 июля в Грачевском районе была открыта одна из крупнейших солнечных электростанций. В рамках решения правительства РФ определено для реализации 2,45 гигаватта зеленых проектов, из них 1,2 гигаватта ветровых энергетических установок будет смонтировано на территории Ставропольского края", - приводит пресс-служба слова министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрия Макаркина.

По итогам форума экспертами отобраны лучшие участники, которые составят отраслевой кадровый резерв.

Кисловодск - один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов, находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат, численность населения - более 130 тыс. человек.