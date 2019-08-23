Жителей села рядом с горящим лесом на Ставрополье начали оповещать о возможной угрозе

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Грачевского района Ставропольского края начали оповещение жителей села Бешпагир, рядом с которым в пятницу вечером произошел лесной пожар. Об этом сообщили ТАСС в администрации района.

"Делаем все, чтобы огонь не приблизился к населенному пункту. Начали оповещение жителей улиц [о возможной угрозе], находящихся ближе всего к окраине", - сказал собеседник.

Информация о пожаре поступила в 17:10 мск. По данным краевого ГУ МЧС, возле села Бешпагир произошло возгорание сухой травы с последующим переходом пламени на лесной массив, общая площадь пожара составляет более 0,5 га. Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщил об угрозе распространения возгорания на территорию населенного пункта. В ЕДДС отметили, что в настоящий момент удалось отвести пламя от села.