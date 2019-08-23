Спецпредставитель президента отметил важность владения несколькими профессиями

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Владение несколькими профессиями и навыками, которые обеспечат быстрый переход от одной специальности к другой, будут определять успешность человека в будущем. Об этом в пятницу в ходе 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills сообщил специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Профессия как профессия, - уходит в прошлое, все с этим согласны, все это понимают. Набор навыков сейчас принципиально важен <…> На эти вопросы мы здесь ищем ответ. Каким он сейчас видится? Первое - это несколько профессий. У вас должно быть несколько профессий и общий набор навыков, который позволит вам быть успешным. Вы должны знать языки, причем не только иностранные языки, но и язык музыки, язык математики, вы должны уметь перестраиваться между ними", - сказал Песков.

В таком случае, по мнению спецпредставителя президента, человек сможет быстро адаптироваться под условия, продиктованные современным миром. "Тогда, куда бы эта волна искусственного интеллекта вас ни привела, вы лишитесь одной профессии, - у вас при этом будет другая, а часть навыков у вас будет общей, она перейдет с вами из одной профессии в другую", - отметил Песков.

"У вас должно быть несколько глубоких специализаций и то, что позволит вам быстро перейти от одной специализации к другой <...> Это понимание, которое в том числе сложилось здесь на WorldSkills, мы в ближайшее время будем транслировать в систему подготовки в Российской Федерации, в ее государственную политику", - сказал Песков.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, его целями являются популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.