Новые российские фильмы бесплатно покажут на акции "Ночь кино" в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Бесплатные показы новых российских художественных фильмов пройдут в Северной Осетии в день Всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

"В рамках ежегодной Всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа во Владикавказе и четырех районных центрах республики состоятся показы новых российских художественных фильмов: "Домовой" Евгения Бедарева, "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова и "Балканский рубеж" Андрея Волгина. Все показы будут бесплатными", - говорится в сообщении.

Показы во Владикавказе начнутся в 17:00 мск в Доме кино, видеозале Национальной научной библиотеки, а также в районном доме культуры города Моздок, кинозалах городов Алагир и Ардон, а также селения Эльхотово.

"Ночь кино" пройдет в четвертый раз, популярные фильмы будут показывать по всей стране. Организаторы акции - Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".