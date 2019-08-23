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Северный Кавказ

Социальный патруль для помощи бездомным запустили в Ставрополе

Его представители будут помогать в восстановлении документов, получении медицинской, юридической или психологической помощи

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Социальный патруль для помощи бездомным начал работу в Ставрополе, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Социальный патруль работает ежедневно в местах большого скопления людей: торговых центрах, на центральных улицах и площадях города. Находят бездомных или просящих милостыню. Совместно с сотрудниками полиции отрабатывается каждый конкретный случай", - уточняется в сообщении.

Вместе с сотрудниками правоохранительных органов представители патруля устанавливают личности бездомных, их социальное положение, к работе подключаются и органы соцзащиты. Люди в тяжелой жизненной ситуации смогут восстановить документы, получить медицинскую, юридическую или психологическую помощь. Также их готовы обеспечить питанием, одеждой и предметами первой необходимости.

По данным администрации, часто под видом нуждающихся милостыню просят обманщики, поэтому работу с ними будут проводить сотрудники полиции.

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