Врачи отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Турции российской девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Медики отмечают улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочки. По настоянию прибывших в Турцию петербургских врачей, ребенок будет дополнительно обследован, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

12-летнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии.

"В результате внесенной коррекции терапии, согласованной российскими и турецкими медиками, удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и некоторое снижение сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Как отметили в администрации, петербургские медики, прибывшие 22 августа в Турцию для оказания помощи ребенку, смогли осмотреть пациентку только в пятницу. "Все это время турецкие коллеги ссылались на организационные трудности при предоставлении доступа детским реаниматологам из Санкт-Петербурга к пострадавшей", - добавили в пресс-службе.

Главный внештатный специалист городского комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов 21 августа сообщил, что девочка находится в глубокой коме. По настоятельной рекомендации российских специалистов турецкие врачи готовы в пятницу ночью или в субботу утром провести компьютерную томограмму. До этого отмечалось, что процедура была невозможна из-за нетранспортабельности пострадавшей.

По данным российского посольства в Анкаре, представители страховой компании, клиентами которой являются члены семьи пострадавшего ребенка, подтвердили, что случай признан страховым. Основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. Отец девочки сообщил ТАСС, что после завершения сроков туристической путевки проживание родителей в Турции организовано за счет туроператора. "Нет никаких проблем, нас обеспечивают всем необходимым", - сказал он.