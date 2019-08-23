Памятник павшим в годы Великой Отечественной войны восстановят в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Памятник павшим сельчанам в годы Великой Отечественной войны, установленный в 1968 году, будет отреставрирован в Северной Осетии. Такое распоряжение дал глава республики Вячеслав Битаров на встрече с жителями селения Дур-Дур, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"Ветеран Великой Отечественной войны Сафарби Цалиев обратился к руководителю республики с просьбой об оказании помощи. По его словам, необходимо укрепить фундамент памятника, обновить тротуарную плитку и гравюрные надписи на самой стеле и благоустроить могилу неизвестного солдата. Вячеслав Битаров обещал проработать вопрос, взяв его под личный контроль", - говорится в сообщении.

Памятник был установлен за счет средств работников колхоза Дигорского района в 1968 году у въезда в селение Дур-Дур. У подножия памятника похоронен прах неизвестного солдата. В 1992 году по инициативе участников Великой Отечественной войны Николая Тавитова и Сафарби Цалиева, на средства спонсоров и добровольных пожертвований сельчан были установлены стелы революционерам и солдатам-односельчанам. Со временем памятник начал разрушаться и сейчас нуждается в капитальном ремонте.