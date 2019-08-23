Власти Владикавказа оказали материальную помощь первоклассникам из малоимущих семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Благотворительная акция "Подарок первокласснику" для детей из малоимущих и многодетных семей прошла во Владикавказе по инициативе главы администрации местного самоуправления города Бориса Албегова. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба администрации местного самоуправления Владикавказа.

"Я сегодня от имени всего города Владикавказа хочу вас поздравить. Буквально через неделю все наши маленькие детишки перешагнут порог школы. Хочу пожелать вам, мамы и папы, очень добрых отношений с учителями, потому что от того, как будут складываться отношения с учителем, будет зависеть желание и умение учиться", - цитирует пресс-служба начальника управления образования Владикавказа Зинаиду Ларионову.

Для помощи родителям будущих первоклассников было выделено 600 тыс. рублей. Материальную помощь получили 150 семей. Как отмечают родители, такая помощь от администрации весьма ощутима и значительно снизит расходы на сборы ребенка в школу.