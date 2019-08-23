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Северный Кавказ

В День знаний во всех школах КЧР пройдут уроки, посвященные 75-летию Победы

Как сообщили в Министерстве образования и науки Карачаево-Черкесии, такие уроки будут проведены, чтобы стимулировать школьников для получения знаний по тематике Великой Отечественной войны

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Уроки Победы, посвященные Году памяти и славы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут во всех школах Карачаево-Черкесии (КЧР) в День знаний, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве образования и науки республики.

"В целях сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в День знаний во всех образовательных организациях Карачаево-Черкесии пройдет урок Победы", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что такие уроки будут проведены для стимулирования школьников в получении знаний по тематике Великой Отечественной войны и духовно-нравственного воспитания молодежи. "События, ход и итоги войны не должны быть забыты", - отметили в министерстве.

Из Карачаево-Черкесской Республики на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 40 тыс. человек. Более половины не вернулись с полей сражений.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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