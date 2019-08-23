Украинские поисковики передали останки солдата из Бурятии, погибшего в боях под Харьковом

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Общественная организация "Союз поисковых отрядов Украины" в пункте пропуска под Белгородом на российско-украинской границе передала представителям Белгородского военно-патриотического отряда "Родина" останки солдата Красной Армии Родиона Табинаева, погибшего в марте 1943 года в боях за Харьков. Останки бойца планируется перезахоронить в Бурятии в сентябре, сообщил ТАСС в пятницу руководитель отряда Роман Аббасов.

"На территорию России останки были переданы "Союзом поисковых отрядов Украины", с ребятами-поисковиками из Украины мы уже сотрудничаем на протяжении восьми лет и сегодня был передан 20-й боец. На момент гибели в ходе освобождения Харькова Родиону Табинаеву было 38 лет, он был призван в 1941 году с территории сегодняшней Республики Бурятия. Там он работал в должности главного бухгалтера в потребкооперации", - сказал собеседник агентства.

Табинаев проходил службу в 67-м запасном стрелковом полку, входившем в состав 41-й запасной стрелковой бригады Забайкальского военного округа. В документах солдат значился пропавшим с 15 марта 1943 года, в марте 2019 года поисковики обнаружили его останки в лесу между поселками Васищево и Лизогубовка (Харьковская область, Украина). Обнаружив на месте медальон Табинаева, поисковикам удалось установить связь и с его родственниками - в настоящее время у бойца есть шесть внуков и десять правнуков.

"Возможности финансовые приехать со стороны Бурятии очень сложные, поэтому нам оказывают помощь все - начиная с пограничного управления, заканчивая депутатами Государственной думы. Останки будут доставлены и перезахоронены со всеми почестями в республике Бурятия в середине сентября", - отметил Аббасов.

Как отметил руководитель Белгородского военно-патриотического отряда "Родина", следующая передача украинскими поисковиками останков бойца Красной Армии запланирована в сентябре 2019 года. Погибшего солдата перезахоронят на территории Чеченской Республики.

"Сегодня государственные границы в рамках отношений поисковиков России и Украины отсутствуют, мы действуем в рамках правового поля. В рамках поисков не происходит никаких изменений, мы продолжаем эффективно сотрудничать и возвращать погибших солдат на родину", - добавил собеседник агентства.