В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Открытое письмо более 50 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ), в котором они заявили о политическом нейтралитете вуза, а также призвали сотрудников и студентов беречь атмосферу политической терпимости, не является официальной позицией вуза. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"Открытое письмо является инициативой части наших сотрудников, которую они проявляют по самым разным вопросам и в самых разных формах. Мысли и идеи, высказываемые подобным образом, не являются официальной позицией университета", - сообщили ТАСС в вузе.

Документ был размещен в открытом доступе в интернете. В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.

Авторы отмечают, что солидарны с теми, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, оказывают помощь студенту ВШЭ Егору Жукову в защите его гражданских прав безотносительно политических взглядов и призывают сотрудников и учащихся вуза к политической терпимости и отстаиванию своих гражданских и политических прав законными способами.

Дело о беспорядках

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто раскаялся и признал вину.