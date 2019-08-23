Опасности обрушения опоры трубопровода в Ижевске, в которую врезался автобус, нет

ТАСС, 23 августа. Опасность обрушения опоры трубопровода, в которую вечером в пятницу врезался пассажирский автобус в Ижевске, отсутствует. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

"Трубопровод с горячей водой ведет на территорию завода "Ижсталь", он имеет технологический характер. Так как он [трубопровод] проложен по верху, то не пострадал. Сама опора также сильно не пострадала, нет опасности ее обрушения. Угрозы населению и технологическим мощностям завода "Ижсталь" нет", - отметил собеседник агентства.

ДТП произошло в пятницу вечером в Ижевске на пересечении улиц Новоажимого и Азина. Водитель автобуса "НефАЗ" не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода. По данным ГИБДД, за медицинской помощью после ДТП обратились 24 человека.