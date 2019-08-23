В селе Северной Осетии впервые за его вековую историю открыли детский сад

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Детский сад на 120 мест открыли в селе Ир Северной Осетии впервые с момента основания населенного пункта, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба главы и правительства республики.

В селе, основанном в 1911 году, проживают 4 тыс. человек. В нем никогда не было дошкольного учреждения.

"Сегодня мы открываем еще одно новое современное дошкольное учреждение, исполняя программу ликвидации очередности в детские сады. Недавно такой объект появился во Владикавказе, в ближайшее время откроются еще три детских сада, в том числе в городе Моздок, также открываются пристройки для ясельных групп. Работа эта будет продолжаться до тех пор, пока мы полностью не решим проблему очередей в детские сады. Надеюсь, что это случится уже в следующем году", - цитирует пресс-служба главу республики Вячеслава Битарова.

Строительство детского сада началось в 2018 году в рамках государственной программы РФ "Развитие образования". В двухэтажном здании предусмотрена столовая с подъемником для пищи на второй этаж. Также в детском саду созданы игровые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный залы и детская площадка во дворе. Новое учреждение позволило обеспечить местами всех детей села Ир от двух до семи лет.