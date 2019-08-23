{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полпред Щеголев призвал больше рассказывать в СМИ про опыт многодетных семей

Повышение количества сюжетов, посвященных многодетным семьям, оказало бы положительное влияние на выполнение показателей нацпроекта "Демография", считает полпред

ТАСС, 23 августа. Положительный опыт и примеры из жизни многодетных семей нужно тиражировать через средства массовой информации. С соответствующей инициативной выступил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на открытии VI Всероссийского фестиваля телевизионных фильмов "Человек и вера" в Твери.

"У нас очень часто многодетные [семьи] ассоциируются с малоимущими. Конечно, во многом им живется труднее, но по своему опыту общения с многодетными [семьями] могу сказать, что дело не в финансах, а в отношении к ним, в том числе средств массовой информации. И поэтому я просил бы вас [представителей СМИ] посмотреть на эту проблему иначе. Поискать положительные сюжеты, интересные судьбы, примеры", - сказал Щеголев.

По его словам, в СМИ наблюдается от 1% до 5% сюжетов, посвященных многодетным семьям из общего количества информационных материалов, посвященных семье. Повышение их количества, по словам полпреда, оказало бы положительное влияние на выполнение нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияТверская область
Опасности обрушения опоры трубопровода в Ижевске, в которую врезался автобус, нет
Населению и технологическим мощностям завода "Ижсталь" ничего не грозит, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии
Читать полностью