СМИ: Москалькова встретилась на Украине с Вышинским

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в пятницу встретилась в киевском СИЗО с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на представителя организации "Украинский правовой контроль" Артура Журбина.

По его данным, "Москалькова прибыла убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался". Как отмечает издание, адвокат Вышинского Андрей Доманский в беседе с корреспондентом "Вестей" "не подтвердил, но и не опроверг информацию о встрече его подзащитного с Москальковой", сославшись на то, что не является участником переговоров относительно обмена. При этом он выразил мнение, что "для обмена нужны правовые основания, которые сейчас отсутствуют".

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России на Украине, Москалькова прилетела в Киев утром, уточнив, что в украинской столице она пробудет один день.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на этой неделе заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. Адвокат осужденных на Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин в четверг сказал ТАСС, что обмен может состоятся вскоре. По словам адвоката, в списке на обмен есть и другие лица, "все они концентрируются в пунктах сбора".