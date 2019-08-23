Число рабочих на стройке онкоцентра в Калининграде увеличили для возвращения в график

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Число рабочих на стройплощадке первого в Калининградской области онкологического центра в поселке Родники увеличили до 451 человека, сообщил в пятницу губернатор региона Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

В начале августа на объекте трудились 360 человек. В связи с отставанием от графика строительства, которое составляло порядка двух недель, областные власти рекомендовали подрядчику нарастить темпы работ и увеличить число рабочих, в том числе за счет взаимодействия с местными строительными компаниями. Перед строителями поставлена задача до конца ноября завершить работы по закрытию теплового контура, чтобы вне зависимости от холодов приступить к внутренним работам.

"450 и один строитель [работают] на [строительной] площадке [первого в Калининградской области онкологического центра]", - написал Алиханов.

Как уточнил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, "число рабочих на площадке онкоцентра наращивается, чтобы не допустить срывов графика строительства".

Калининградская область - один из двух субъектов РФ, где нет онкологического диспансера, больные получают помощь в областной больнице. Строительство онкоцентра направлено на решение этой проблемы. Ввод объекта намечен на конец 2020 года. Стоимость строительства - 4,202 млрд рублей. Пять корпусов возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Контракт на проведение работ заключен с подмосковной компанией "Артель" в октябре 2018 года.

Учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей. По данным института "Гипроздрав", который выступает генеральным проектировщиком объекта, проект онкологического центра в Калининграде будет использован для строительства аналогичных учреждений в других регионах России.