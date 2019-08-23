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Саммит G7 во Франции

Макрон выдвинул три предложения по спасению лесов Амазонии

Президент Франции призвал разработать гораздо более мощные, чем ныне существующие, механизмы по предотвращению пожаров

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в пятницу с тремя инициативами по спасению лесов Амазонии, которые следует рассмотреть на саммите Группы семи. Видеообращение президента и его текст приводятся в Twitter Елисейского дворца.

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"Наш общий дом горит, причем в буквальном смысле. Огонь полыхает в Амазонии, являющейся легкими нашей планеты, потому что она производит 20% кислорода", - заявил Макрон. Президент подчеркнул, что эта проблема стала "подлинным международным кризисом" и должна быть рассмотрена на открывающемся в субботу в Биаррице саммите Группы семи. "Данная катастрофа касается всех, в том числе и Франции, граница у которой между Гвианой и Бразилией является для нее самой протяженной", - напомнил Макрон.

"Действуя совершенно конкретным образом, я хочу, чтобы в рамках саммита G7 были, во-первых, мобилизованы все страны "семерки", чтобы обеспечить финансирование, необходимое для того, чтобы как можно быстрее провести посадку деревьев в Амазонии вместо вырубленных", - сказал президент.

Во-вторых, по его мнению, "следует разработать гораздо более мощные, чем ныне существующие, механизмы по предотвращению таких пожаров". И в-третьих, Макрон указал, что надлежит "найти новую форму эффективного управления" и с этой целью "следует добиться гораздо более тесного сотрудничества, чем ныне, между автохтонными народами и неправительственными организациями". "Также необходимо положить конец процессу индустриального уничтожения лесов", - подчеркнул президент Франции.

Эмманюэль Макрон высказал при этом уверенность в том, что "в Амазонии - причем не только на территории Бразилии - происходит подлинный экоцид", то есть массированное уничтожение окружающей среды.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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