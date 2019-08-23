Глава Карелии предложил ввести в регионе режим электронных виз для иностранцев

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 августа. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением распространить на территорию республики режим электронных виз. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам его встречи с руководством регионов Восточной и Северной Финляндии.

"Одним из факторов, который может существенно увеличить туристический поток из Суоми в Карелию, может стать распространение в будущем на нашу республику практики выдачи иностранным гражданам электронных виз. <...> С такой инициативой выступил глава республики, соответствующее предложение направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инициативу Парфенчикова поддержали представители финской стороны. Глава Карелии предложил разработать совместные проекты в сфере туризма, причем не только для жителей республики и Финляндии, но и для третьих стран.

Карелия и регионы Восточной Финляндии сотрудничают по многим направлениям. Так, в рамках Дней медицины Карелии врачи двух стран обсуждают вопросы охраны здоровья. Сейчас власти Карелии подробно изучают финские технологии переработки мусора "Хардфем", которые планируют внедрить в регионе в рамках пересмотра схемы обращения с отходами.

Режим электронных виз действует на территории Калининградской области для иностранных граждан 53 государств с 1 июля. Возможностью оформить документ для однократного въезда в Россию упрощенным способом за месяц воспользовались около 10 тыс. человек. С 1 октября режим электронных виз распространится на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.