В Казани завершился первый день мирового чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Участники мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 завершили первый день соревнований. Пройденный этап подарил новые знакомства и опыт, сообщили ТАСС конкурсанты зарубежных национальных сборных.

"Я очень счастлив, что начался этот чемпионат. Я планирую становиться лучше день за днем, потому что хочу получить золотую медаль для Коста-Рики", - говорит участник чемпионата Диего Лопеc, который представляет свою страну в компетенции "Веб-технологии".

"Настрой боевой, первый день сегодня был, выложился по своему максимуму, думаю, что хорошо выступил. Если даже и нет, есть еще два дня, есть еще возможность это поправить, есть также эксперт, который может меня где-то направить в нужное русло", - отмечает Александр Ковалёв из Белоруссии. В его компетенции "Системное и сетевое администрирование" большая конкуренция - свыше 30 участников из разных стран.

На ленточке от бейджа у Александра больше десятка значков с символикой движения WorldSkills из разных стран. По его словам, у всех участников соревнований есть традиция - дарить друг другу значки. "Это то, что я обменял не только с участниками из своей компетенцией, но и с другими. Пообщался с кем-то, нашел новые знакомства, получил массу эмоций и какую-то информацию от них, полезную для меня", - поделился он.

Танцы и чак-чак

На площадках чемпионата здоровая конкуренция, атмосферу турнира поддерживают сопутствующие мероприятия. Организаторы показали участникам город, познакомили с учениками из местных школ по программе "One School - One Country". Про одну из таких поездок вспомнил Алексей Ковалёв - особенно ему понравился прием с народными танцами и национальной едой.

"Это была первая татарская гимназия, нас приняли очень тепло, даже поставили белорусский танец - это было очень неожиданно для нас, все были в шоке. Очень благодарны директору этой гимназии - нас накормили, приготовили национальные блюда, подарили нам блокнот с рецептами всех блюд, которые мы попробовали. Были мастер-классы по приготовлению чак-чака - национального блюда, было очень весело, очень круто", - рассказал он.

Александр Фролов из Белоруссии - участник в компетенции "Сварочные технологии", также отмечает красоту города, в котором проходит чемпионат. По мнению участника, турнир проходит на высоком уровне. "Раньше я был на таком же чемпионате в Абу-Даби, могу сказать, что уровень организации в России хороший, большое количество участников и по компетенции, очень серьезная планка на чемпионате", - поделился конкурсант.

Общение с местными школьниками, знакомство с традициями и культурой Татарстана и, конечно же, обмен опытом с такими же участниками движения WorldSkills - самое важное в чемпионате, считают конкурсанты. "Мы делимся опытом с друг с другом - это очень важно. Во время конкурса важно не то, что мы соперники, а то, что мы сами себя открываем с новой стороны - через общение. Перешагиваем через свой страх, учимся новому, преодолеваем какие-то сложности", - говорит Виктория Карапетян из Армении.

Мировой чемпионат WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.