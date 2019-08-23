Венесуэла призвала к встрече глав МИД стран Амазонии для координации устранения пожаров

КАРАКАС, 23 августа. /ТАСС/. Венесуэла предложила главам МИД стран Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки провести внеочередную встречу для поиска путей устранения последствий пожаров в Амазонии. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении министра иностранных дел страны Хорхе Арреасы.

"Боливарианское правительство Венесуэлы официально предложило провести внеочередную встречу министров иностранных дел Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки для рассмотрения и устранения экологических и социальных последствий разрушительных пожаров в регионе", - указывается в документе, размещенном в Twitter главы ведомства. В нем также отмечается, что Венесуэла "готова немедленно оказать скромную помощь" в борьбе с огнем.

Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки или Амазонский пакт - международное объединение, созданное с целью обеспечить сохранение природного наследия Амазонки и включающее Бразилию, Боливию, Венесуэлу, Гайану, Колумбию, Перу, Суринам и Эквадор.

В среду бразильский Национальный институт космических исследований сообщил, что за первые семь месяцев текущего года пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии на территории крупнейшей южноамериканской страны. Общее число очагов возгорания превысило 75 тыс., что на 85% больше, чем за тот же период 2018 года.