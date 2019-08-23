Первый день открытой программы "Таврида - АРТ" в Крыму собрал более 30 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Мероприятия открытой культурной программы стартовали на фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму. В первый день их посетили более 30 тыс. человек, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"Сегодня на проходящем в Республике Крым фестивале творческих сообществ "Таврида - АРТ" начались мероприятия открытой культурной программы. Их зрителями стали свыше 30 тыс. крымчан и гостей региона. Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, нарушений правопорядка не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Для участников, которым от 18 до 35 лет, работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".