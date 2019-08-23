В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал смерть, предположительно, первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте этого ведомства.

"Количество зарегистрированных департаментом случаев госпитализации людей с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые курили электронные сигареты, удвоилось только за последнюю неделю. В целом 22 человека возрастной категории от 17 до 38 лет подхватили респираторные заболевания после использования электронных сигарет или вейпов", - отмечает ведомство.

Оно уточняет диагноз еще 12 пользователей вейпов, у которых наблюдаются кашель, одышка и утомление. Эти симптомы усугубились в течение нескольких дней или недель до помещения пациентов в больницы.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США информировали в пятницу о том, что в 22 штатах зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, предположительно, вызванного курением вейпов. Число таких случаев два дня назад составляло 153 в 16 штатах.

В январе этого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если в 2019 возрастет число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым количество курящих подростков в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Число курящих вейпы и электронные сигареты учащихся старших классов в США в 2018 году возросло на 78%, в средней школе вредную привычку приобрели на 48% больше. В итоге свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по борьбе за ограничение продажи содержащих никотин устройств.