Источник: МАК готовит рекомендации по улучшению безопасности полетов после ЧП в Жуковском

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовит ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов и орнитологической ситуации в районе аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщил источник в МАК.

"МАК готовит отчет об авиационном происшествии с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний". В нем будет ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов, улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский (владелец взлетной полосы - Летно-исследовательский институт им. Громова)", - сказал собеседник агентства.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находилось более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых - 41 ребенок. По последним данным, в результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети.